Cotia mantém valor da tarifa de ônibus sem reajuste neste início de ano

A tarifa do transporte coletivo municipal de Cotia seguirá sem reajuste neste início de ano. A Prefeitura confirmou que o valor da passagem permanece congelado em R$ 5,30, aplicado nas 32 linhas municipais que operam na cidade.





A proposta, segundo o prefeito Welington Formiga, é promover melhorias na qualidade do serviço oferecido à população.



Entre as medidas avaliadas estão a implantação de um transporte mais humanizado, com ônibus equipados com ar-condicionado, acesso à internet, além de mais espaço destinado a idosos e pessoas com deficiência.



A Prefeitura também estuda a possibilidade de implantação da Tarifa Zero aos finais de semana, iniciativa que ainda está em análise e depende de viabilidade técnica e financeira.

O último aumento das passagens ocorreu em janeiro de 2023, quando o valor subiu de R$ 5,00 para o preço atualmente em vigor. Desde então, a tarifa vem sendo mantida sem alterações.Além da manutenção do valor, a administração municipal informou que está em fase de estudos uma licitação para um novo contrato de transporte coletivo.