Shopping da região tem aulas gratuitas de Muay Thai, Yoga e Dança em janeiro e fevereiro

O Shopping Granja Vianna preparou uma programação especial para o público aproveitar o verão praticando atividades físicas ao ar livre e gratuitamente. Em parceria com a Bodytech, o terraço do empreendimento recebe aulas de bicicleta, yoga, Muay Thai e um Dance Mix especial de Carnaval. A ação é aberta também para quem não é aluno da academia do shopping center e uma ótima opção para cuidar da saúde.
As aulas são oferecidas pelos profissionais da academia e contam com DJ para animar os alunos e distribuição de isotônicos para repor as energias. As sessões começam a partir do dia 17 de janeiro, sempre aos sábados às 11h, com vagas limitadas. Para participar, o cadastro deve ser feito antecipadamente no link: https://evento.spotmetrics.com/veraonabtgranja
Datas:
- 17 de janeiro – Muay Thai
- 24 de janeiro: Yoga
- 31 de janeiro: Bicicleta
- 7 de fevereiro: Dance Mix Especial Carnaval
- Duração: 60 minutos
Horário: 11h