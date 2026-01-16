Defesa Civil emite "alerta severo" em Cotia pelo sistema cell broadcast









A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um "alerta severo" para chuva forte na região de Cotia por volta das 17h20 desta sexta-feira (16). A mensagem foi enviada através do sistema de cellbroadcast.





Chuva forte se espalhando pela Capital Paulista. Tem raios, vento e condição para granizo. Atinge áreas vizinhas. Mantenha-se em local seguro.

A cidade está com chuva moderada no momento. Há previsão de chuva forte no período noturno.



Entenda como funciona o sistema de cellbroadcast:



O Cell Broadcast é uma ferramenta que emite alertas severos ou extremos a populações de áreas de risco. Com ela, todo aparelho celular de determinada região conectado a uma antena de telefonia e recebendo sinal 4G ou 5G recebe mensagens de alerta. No celular, toca um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.