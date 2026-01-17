Saiba quem é Dr. Vinicius dos Santos, médico de Cotia assassinado em Barueri

Reconhecido pelo perfil dedicado e humano, Vinicius era descrito por colegas como um profissional comprometido com o serviço público





O médico Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, que trabalhava na UBS do Atalaia em Cotia, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (17) em frente a um restaurante na região empresarial de Barueri.

Segundo a Prefeitura de Cotia ele era servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Cotia desde 2019, Dr. Vinicius era médico clínico geral e teve passagem por diversas unidades do município. Atuou nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Atalaia, Caucaia do Alto e Portão, além do Pronto Atendimento de Caucaia do Alto. Durante o período mais crítico da pandemia, também integrou a equipe do hospital de campanha da Covid-19.

Reconhecido pelo perfil dedicado e humano, Vinicius era descrito por colegas como um profissional comprometido com o serviço público, sempre próximo dos pacientes e bem relacionado com as equipes de trabalho. O médico deixa esposa e um filho de 1 ano e meio.

O crime

Segundo informações da polícia, Vinicius estava em um restaurante em Barueri acompanhado de outros dois médicos e uma mulher. O grupo teria se reunido para tratar de assuntos profissionais. Em determinado momento, houve um desentendimento no local e a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após a informação de que um dos envolvidos estaria armado. Os agentes realizaram averiguação, mas nenhuma arma foi encontrada.

Após o episódio, Vinicius e o médico Luis Roberto deixaram o estabelecimento. Na sequência, Carlos Alberto Azevedo Silva foi atrás das vítimas, retirou uma pistola calibre 9 mm de dentro de uma maleta e efetuou diversos disparos.

Luis Roberto, cardiologista que atuava em um hospital municipal de Barueri, foi atingido por oito tiros. Vinicius foi baleado duas vezes. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no pronto-socorro.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Barueri e segue sob investigação.