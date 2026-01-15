CIT de Caucaia é afetada por chuva e tem atendimento prejudicado nesta sexta

Em nota a Prefeitura explica que a medida visa garantir a manutenção e limpeza para a retomada segura.

A unidade do Centro Integrado Tributário da prefeitura de Cotia em Caucaia do Alto foi afetado pela forte chuva que atingiu a região nesta quinta-feira (15). Por conta disso segundo a gestão municipal o atendimento será iniciado apenas às 12h desta sexta-feira (16).

Em nota a Prefeitura explica que a medida visa garantir a manutenção e limpeza para a retomada segura. A gestão ainda informa que as unidades do CIT Cotia e CIT Granja Viana seguem com atendimento normal.

Os munícipes também podem acessar os serviços pelo site www.cotia.sp.gov.br.