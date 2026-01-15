Cotia tem nova mudança no comando da Secretaria de Saúde

Novo secretário será o terceiro a ocupar a pasta mais importante da saúde do município na gestão de Welington Formiga.





Após alterações recentes nas pastas do Esporte e de Assuntos Institucionais, a Secretaria de Saúde de Cotia também passará por mudança em seu comando. A Prefeitura confirmou aoque Roberto Rossato assumirá, nos próximos dias, a titularidade da pasta.Rossato será o terceiro secretário de Saúde na atual gestão do prefeito Welington Formiga. Antes dele, ocuparam o cargo o médico Dr. Ailton Ferreira e, mais recentemente, William Harada.De acordo com a administração municipal, o novo secretário é bacharel em Administração e em Ciências Econômicas, com atuação no setor público. Ao longo da carreira, Rossato ocupou cargos de direção e assessoramento, especialmente na área da Saúde, em municípios como São Bernardo do Campo, São Paulo e São Carlos.A troca ocorre em um momento de reorganização do primeiro escalão da Prefeitura, que vem promovendo ajustes em diferentes áreas da administração neste início de ano.