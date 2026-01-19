Prefeitura de Cotia publica nota sobre informação falsa de greve na saúde

Segundo a gestão municipal o atendimento segue normalmente na UPA do Atalaia e outras unidades de saúde.

A Prefeitura de Cotia publicou na manhã desta segunda-feira (19) uma nota sobre uma suposta greve que estaria ocorrendo na UPA do Atalaia. Segundo a gestão municipal a informação é falsa e o atendimento está normal.





O que causou o conflito de informação, foi uma faixa afixada pelo sindicato em que informa que os enfermeiros estariam em greve, o motivo seria o não pagamento do piso nacional da enfermagem. Mas segundo a Prefeitura o repasse foi feito ao IBJ.





"o repasse referente ao piso nacional da enfermagem foi realizado no dia 09 de janeiro à IBJ, instituto responsável pelo gerenciamento das Unidades de Pronto Atendimento de Cotia. A instituição segue com os trâmites internos para a efetivação dos pagamentos. Ressaltamos ainda que o pagamento do piso da enfermagem deve ocorrer dentro do mês vigente, não havendo data fixa, uma vez que os recursos são repassados pelo Ministério da Saúde."





Por volta das 9h já não havia mais a faixa na unidade de saúde. Não houve registro de falta de atendimento.









Diz a nota.