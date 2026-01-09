Representante comercial é morto a facadas durante suposta negociação em Cotia

Crime é investigado como latrocínio; um suspeito já foi preso e outro segue foragido

Vítima foi identificada como André Galli. Imagem: Band TV

Um representante comercial de 45 anos foi morto durante uma falsa negociação comercial em Cotia. O crime, tratado como latrocínio, é investigado pela Polícia Civil.



Morador do Guarujá, André Galli era casado e tinha uma filha de dois anos. Ele se deslocou até o local combinado levando cerca de R$ 50 mil em dinheiro para a conclusão da suposta transação.



De acordo com a Polícia Civil de Cotia, ao chegar ao endereço, a vítima constatou que a mercadoria não existia. Nesse momento, o conhecido, acompanhado de um comparsa, anunciou o assalto utilizando uma faca. Durante a ação criminosa, houve reação por parte da vítima, que acabou sendo morta após ser atingida por diversos golpes.



Após o crime, os suspeitos fugiram levando o dinheiro e o veículo da vítima, um automóvel de cor branca, que ainda não foi localizado. O homem apontado como mentor intelectual do crime foi preso recentemente. Conforme a polícia, ele trabalhava com a vítima e mantinha contato regular com ela.



Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou elementos relevantes no telefone celular do suspeito preso, incluindo pesquisas relacionadas a pessoas desaparecidas e informações sobre penas aplicadas a crimes de homicídio.



O segundo envolvido no crime já foi identificado, mas permanece foragido. As diligências seguem em andamento para localizá-lo e recuperar o veículo levado durante a ação criminosa. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Cotia.









Segundo as investigações, a vítima, identificada como André Galli, teria sido atraída ao local sob a justificativa de adquirir uma carga de cerveja. A negociação teria sido intermediada por uma pessoa conhecida da vítima, com quem mantinha contato frequente. As informações são do programa, da Band TV.