Representante comercial é morto a facadas durante suposta negociação em Cotia

Crime é investigado como latrocínio; um suspeito já foi preso e outro segue foragido
|Vítima foi identificada como André Galli. Imagem: Band TV
Um representante comercial de 45 anos foi morto durante uma falsa negociação comercial em Cotia. O crime, tratado como latrocínio, é investigado pela Polícia Civil.
Segundo as investigações, a vítima, identificada como André Galli, teria sido atraída ao local sob a justificativa de adquirir uma carga de cerveja. A negociação teria sido intermediada por uma pessoa conhecida da vítima, com quem mantinha contato frequente. As informações são do programa Brasil Urgente, da Band TV.
Morador do Guarujá, André Galli era casado e tinha uma filha de dois anos. Ele se deslocou até o local combinado levando cerca de R$ 50 mil em dinheiro para a conclusão da suposta transação.
De acordo com a Polícia Civil de Cotia, ao chegar ao endereço, a vítima constatou que a mercadoria não existia. Nesse momento, o conhecido, acompanhado de um comparsa, anunciou o assalto utilizando uma faca. Durante a ação criminosa, houve reação por parte da vítima, que acabou sendo morta após ser atingida por diversos golpes.
Após o crime, os suspeitos fugiram levando o dinheiro e o veículo da vítima, um automóvel de cor branca, que ainda não foi localizado. O homem apontado como mentor intelectual do crime foi preso recentemente. Conforme a polícia, ele trabalhava com a vítima e mantinha contato regular com ela.
Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou elementos relevantes no telefone celular do suspeito preso, incluindo pesquisas relacionadas a pessoas desaparecidas e informações sobre penas aplicadas a crimes de homicídio.
O segundo envolvido no crime já foi identificado, mas permanece foragido. As diligências seguem em andamento para localizá-lo e recuperar o veículo levado durante a ação criminosa. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Cotia.