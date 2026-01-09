Homem é preso com motocicleta adulterada em Caucaia do Alto

Prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (8)

Foto:: PMSP





Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (8) por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, durante patrulhamento realizado em Caucaia do Alto, distrito de Cotia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 33º Batalhão (33º BPM/M) realizavam patrulhamento pela Avenida Taquaraçu quando abordaram um indivíduo que conduzia uma motocicleta de cor cinza.Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito na busca pessoal. No entanto, ao realizarem a vistoria veicular, os policiais constataram que a motocicleta apresentava o número do chassi suprimido, o que levantou suspeitas de irregularidade.Em consulta à numeração do motor foi verificado que o registro correspondia a outro veículo, sem queixa de furto ou roubo, o que confirmou a adulteração do sinal identificador do veículo.Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Ele foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido ao 1º Distrito Policial de Cotia, onde a ocorrência foi registrada e a motocicleta ficou à disposição da autoridade policial.