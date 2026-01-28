Embu das Artes anuncia início das aulas da rede municipal e entrega de material escolar

Município terá cerca de 27 mil alunos matriculados e entrega de material escolar ocorrerá nos dias 7 e 8 de fevereiro, conforme cronograma

Foto: Prefeitura de Embu das Artes

A Prefeitura de Embu das Artes informou que o início do ano letivo da rede municipal de ensino está marcado para o dia 9 de fevereiro.

Em 2026, a rede deverá atender cerca de 27 mil alunos matriculados, distribuídos entre escolas de educação infantil e ensino fundamental.De acordo com a administração municipal, a entrega do material escolar aos estudantes será realizada nos dias 7 e 8 de fevereiro. A distribuição ocorrerá por região, seguindo um cronograma previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de garantir organização e atendimento a todas as unidades da rede.A Prefeitura orienta pais e responsáveis a acompanharem as informações divulgadas pelas escolas e pelos canais oficiais do município para conferir datas, horários e locais de entrega do material escolar em cada região.