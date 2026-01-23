Raposo Tavares recebe intervenções de manutenção na próxima semana

Serviços ocorrem entre os km 11 e 34, nos dois sentidos, com intervenções noturnas para reduzir impactos no tráfego

Foto: Divulgação

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) terá obras de manutenção programadas entre os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, no trecho entre os km 11 e 34, em ambos os sentidos (capital e interior). As intervenções são realizadas pela concessionária Ecovias Raposo Castello e têm como objetivo reforçar a sinalização e aumentar a segurança viária.

Entre os serviços previstos estão manutenção do pavimento, reparos em defensas metálicas, implantação de sinalização horizontal e vertical, limpeza das faixas de domínio e instalação de tachas e tachões refletivos ao longo da rodovia.As atividades que exigem interdição de faixas ou acostamentos serão realizadas, prioritariamente, no período noturno, entre 22h e 5h ou entre 0h e 4h, a fim de minimizar impactos no fluxo de veículos.A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos trechos em obras, respeitarem a sinalização temporária e os limites de velocidade, além de planejarem a viagem com antecedência. O cronograma pode sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis.