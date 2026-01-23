Festival Gastronômico reúne bares e restaurantes de Cotia até 15 de fevereiro

Evento reúne cerca de 30 estabelecimentos e oferece descontos em refeições completas

Foto: Divulgação

Pelo menos 30 bares e restaurantes de Cotia participam do 1º Festival Gastronômico do município, iniciativa que ocorre até o dia 15 de fevereiro e envolve estabelecimentos de diferentes regiões da cidade.



Durante o período do festival, os participantes oferecem 20% de desconto em pelo menos uma refeição completa, composta por entrada, prato principal e sobremesa. As opções incluem diferentes tipos de culinária, refletindo a diversidade gastronômica presente no município.



Os estabelecimentos estão distribuídos por bairros da periferia e da região central, além de áreas já conhecidas pelo público local como polos gastronômicos. A proposta do evento é estimular a atividade econômica do setor, valorizar os empreendedores locais e ampliar o fluxo de visitantes.



De acordo com a Secretaria de Turismo de Cotia, o festival também busca apresentar a variedade da gastronomia da cidade aos moradores e ao público externo, contribuindo para o fortalecimento do turismo local.



As promoções são válidas até 15 de fevereiro. A relação completa dos estabelecimentos participantes pode ser consultada no link oficial do evento. Para participar, não é necessário cadastro prévio: basta escolher um dos restaurantes e solicitar o prato incluído na promoção.



Serviço



1º Festival Gastronômico de Cotia