Cão farejador da PM localiza estufa de maconha em comunidade de Itapevi

Ação do Canil do BAEP resultou na apreensão de drogas e equipamentos para cultivo durante patrulhamento no bairro Ciganos

Foto: PMSP





Equipes do 1º Pelotão de Canil do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) apreenderam drogas e uma estufa para cultivo de maconha na manhã de quarta-feira (22), durante patrulhamento na comunidade conhecida como Ciganos, localizada na Viela do Sossego, em Itapevi.

A ocorrência teve início após o cão farejador Thor apresentar mudança de comportamento ao passar pela janela de um barraco, indicando a presença de odor característico de entorpecentes no interior do imóvel. Diante da sinalização, os policiais fizeram contato com a moradora, que autorizou a entrada da equipe.Durante a varredura tática, o animal indicou um armário, onde foi localizada uma estufa utilizada para o cultivo de cannabis sativa, além de drogas já fracionadas para comercialização, incluindo maconha, haxixe e droga sintética do tipo dry. No local, também foram apreendidos diversos equipamentos empregados no cultivo, como lâmpadas, ventiladores, medidor de pH, termo-higrômetro digital e recipientes com sementes da planta.Ao todo, foram apreendidos 613 gramas de entorpecentes, além de dois vasos de cannabis sativa e materiais utilizados na produção e preparo das drogas. A moradora informou aos policiais que tinha conhecimento do material ilícito e atribuiu a propriedade ao marido.O imóvel foi preservado e, após contato com o delegado de plantão, a perícia técnica foi dispensada. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Itapevi, onde as drogas e os objetos apreendidos permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.