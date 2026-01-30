Raposo Tavares passará por serviços de poda e manejo de vegetação

Trabalhos serão realizados entre os km 34 e 10, com atividades diurnas e noturnas até o fim de março

Foto: Divulgação / Ecovias Raposo Castello

A Ecovias Raposo Castello inicia, a partir desta segunda-feira (2), serviços de poda de árvores e manejo de arbustos ao longo da rodovia Raposo Tavares (SP-270). As intervenções têm como objetivo manter a altura regulamentar da vegetação e reduzir riscos aos usuários da via.

Na Raposo Tavares, os trabalhos começam no trecho entre os quilômetros 34 e 18, com execução no período diurno, seguindo no sentido da capital. Na sequência, as equipes atuarão até o km 10, com manutenção realizada no período noturno. A previsão é de que os serviços nesse trecho sejam concluídos até o dia 29 de março.De acordo com a concessionária, as ações fazem parte do cronograma de conservação da malha concedida e poderão sofrer alterações em caso de condições climáticas desfavoráveis, como chuvas.Atualmente, a Ecovias Raposo Castello conta com 153 colaboradores diretamente envolvidos nos serviços de conservação das rodovias sob concessão. A expectativa é que esse número ultrapasse 230 profissionais até o final do ano.