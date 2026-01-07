Professor de dança de Osasco desaparece após encontro marcado por aplicativo no RJ

Caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

Foto: Divulgação / Redes Sociais

O professor de dança e analista de finanças Eduardo dos Santos Alves, de 29 anos, morador de Osasco, está desaparecido desde o último domingo (4), após marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Segundo familiares, Eduardo estava na cidade fluminense desde o dia 28 de dezembro, onde passou o Réveillon ao lado de amigos. De acordo com um primo do desaparecido, o contato com ele foi interrompido após a marcação do encontro, e desde então não há informações sobre seu paradeiro.Até a publicação desta reportagem, Eduardo ainda não havia sido localizado. Familiares e amigos seguem mobilizados em buscas e na divulgação do caso nas redes sociais, na tentativa de obter qualquer informação que ajude a encontrá-lo.Além de professor de dança de salão, Eduardo atua como analista financeiro e é técnico contábil. Ele também está em processo de formação para se tornar cientista de dados, conciliando a carreira na área financeira com a atuação artística.Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o caso foi registrado e encaminhado ao 126º Distrito Policial de Cabo Frio, responsável pela investigação. Segundo a corporação, agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias do desaparecimento.