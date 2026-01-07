Anvisa proíbe venda e uso de lotes de fórmulas infantis da Nestlé por risco de contaminação

Medida é preventiva e envolve produtos das marcas Nestogeno, Nan e Alfamino após identificação de toxina associada à bactéria Bacillus cereus

Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (7), a proibição da venda, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda. A medida atinge produtos das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada de forma preventiva diante do risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão de alimentos contaminados pode causar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão nos movimentos e no raciocínio, além de dificuldade de reação.Em nota, a agência informou que o fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos lotes afetados no Brasil e em outros países. A toxina foi detectada em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda. A investigação apontou ainda que a substância estava presente em um ingrediente fornecido por um fornecedor global terceirizado de óleos, o que motivou um recolhimento em escala mundial.Orientações aos consumidoresPais e responsáveis devem verificar o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Caso o produto pertença a um dos lotes recolhidos, ele não deve ser utilizado nem oferecido para consumo. De acordo com a Anvisa, os demais lotes não foram impactados pela medida.Para orientações sobre troca ou devolução, a recomendação é entrar em contato diretamente com a Nestlé Brasil Ltda. por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.Se a criança apresentar sintomas compatíveis após o consumo de produtos dos lotes indicados, a orientação é buscar atendimento médico imediato e, se possível, informar qual alimento foi ingerido, levando a embalagem ou uma amostra do produto. Mais informações estão disponíveis no site da Anvisa.



