Mulher grávida morre após ser agredida e queimada em Itapevi

Gestante foi agredida após ser acusada de furto e sofreu queimaduras em mais de 70% do corpo; ela foi socorrida em estado grave, mas morreu no hospital

Caso é investigado pela Delegacia de Itapevi. Foto: Google Street Views

Uma mulher de 28 anos que estava grávida morreu após ser agredida e queimada em Itapevi. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos graves e faleceu no hospital.

O caso ocorreu na Avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, na tarde de segunda-feira (5). Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar foram acionadas após relatos de que uma mulher teria sido encontrada com o corpo em chamas.Segundo informações preliminares das autoridades de segurança, testemunhas afirmaram que a vítima teria sido agredida por moradores depois de ser acusada de cometer um furto na região. Após as agressões, ela teve mais de 70% do corpo queimado e foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Geral de Itapevi, onde acabou morrendo na terça-feira (6).A vítima, que estava em situação de rua, também teria sido identificada por relatos como usuária de drogas, mas a motivação e as circunstâncias completas do crime ainda estão sendo apuradas. Autoridades não confirmaram oficialmente se o furto ocorreu ou se a acusação foi comprovada.O caso foi inicialmente registrado como lesão corporal, conforme o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Itapevi. A Polícia Civil do Estado de São Paulo está conduzindo diligências para identificar os responsáveis pela agressão e esclarecer como os fatos ocorreram.As circunstâncias do crime, incluindo a participação de terceiros e a sequência de ações que resultaram nas queimaduras, permanecem sob investigação.