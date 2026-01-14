Prefeitura de Itapevi tem vagas para estagiários com bolsas de R$ 1,3 mil

Seleção pública oferece vagas e cadastro reserva para diversas áreas
|© Tomaz Silva/Agência Brasil
A Prefeitura de Itapevi, abriu processo seletivo para a contratação de estagiários de nível superior, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A iniciativa tem como objetivo preencher 30 vagas para o curso de Direito e formar cadastro reserva em diversas áreas da administração pública municipal.
As inscrições e provas on-line devem ser realizadas exclusivamente pelo site do CIEE (https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico), até 2 de fevereiro deste ano, às 12h. O processo seletivo será composto por uma única etapa, com prova objetiva online, abordando conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.
As oportunidades são destinadas a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação, como Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Educação Física, Recursos Humanos, Produção Audiovisual, Redes de Computadores, entre outros. Para o curso de Direito, estão previstas 30 vagas, enquanto os demais cursos formarão cadastro reserva.
Os estagiários selecionados cumprirão jornada de 30 horas semanais, com carga diária de até seis horas. O valor da bolsa-auxílio varia conforme o semestre cursado, sendo de R$ 800 para estudantes do 1º ao 4º semestre, R$ 1 mil do 5º ao 6º semestre e R$ 1,3 mil a partir do 7º semestre, além de auxílio-transporte no valor de R$ 100 mensais.
Também está assegurada a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, garantindo igualdade de condições durante todo o processo seletivo. A classificação final será divulgada em fevereiro de 2026, e a seleção terá validade inicial de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período.
Edital completo - Clique aqui