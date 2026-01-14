Prefeitura de Itapevi tem vagas para estagiários com bolsas de R$ 1,3 mil

Seleção pública oferece vagas e cadastro reserva para diversas áreas

© Tomaz Silva/Agência Brasil



Os estagiários selecionados cumprirão jornada de 30 horas semanais, com carga diária de até seis horas. O valor da bolsa-auxílio varia conforme o semestre cursado, sendo de R$ 800 para estudantes do 1º ao 4º semestre, R$ 1 mil do 5º ao 6º semestre e R$ 1,3 mil a partir do 7º semestre, além de auxílio-transporte no valor de R$ 100 mensais.



Também está assegurada a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, garantindo igualdade de condições durante todo o processo seletivo. A classificação final será divulgada em fevereiro de 2026, e a seleção terá validade inicial de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período.







Edital completo - Clique aqui