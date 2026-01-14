Governo de SP alerta sobre picadas de escorpiões no verão; Saiba onde ser atendido em Cotia

As condições climáticas típicas desta época do ano favorecem a proliferação desses animais











As condições climáticas típicas desta época do ano favorecem a proliferação desses animais e aumentam a probabilidade de sua presença em áreas urbanas e residenciais. Por isso, a SES-SP reforça a importância de medidas simples de prevenção, como manter ambientes limpos, eliminar entulhos, vedar ralos, frestas e vãos em portas e janelas, além de armazenar corretamente o lixo doméstico.



“A prevenção começa dentro de casa e no entorno das residências. A limpeza regular de quintais e a correta destinação dos resíduos reduzem os abrigos e a oferta de alimento para os escorpiões, diminuindo o risco de acidentes”, explica Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP.



Após a picada, o sintoma mais frequente é dor intensa no local. Em situações de maior gravidade, podem surgir náuseas, suor excessivo, agitação e alterações nos batimentos cardíacos e na respiração. Crianças de até 10 anos estão entre as mais vulneráveis a quadros graves, que podem evoluir rapidamente, e demandam atendimento médico imediato.



A Pasta orienta que, diante de qualquer suspeita de picada de escorpião, mesmo quando o animal não é visualizado, a pessoa procure imediatamente um serviço de saúde e relate a suspeita do acidente, evitando a adoção de medidas caseiras e assegurando a avaliação e o atendimento adequados.



O estado conta hoje com 233 Pontos Estratégicos de Soro Antiveneno (PESAs), em Cotia o hospital regional é a referência e está preparado para tratar acidentes com animais peçonhentos e possue soro antiescorpiônico.



Prevenção

Mantenha quintais, jardins e áreas de serviço limpos, sem entulho ou restos de construção, que servem de abrigo para escorpiões e outros animais;

Evite acumular lixo, folhas secas e madeira; guarde objetos em locais elevados;

Vede frestas em paredes e pisos, use telas em ralos e batentes de portas;

Ao andar em áreas verdes, use calçados fechados e luvas, principalmente, ao manusear materiais empilhados;

Guarde calçados em sacos plásticos ou caixas;

Guarde brinquedos de crianças em local alto e em caixas fechadas;

Sacuda roupas, toalhas e calçados antes de usá-los.

