Carro com dedo humano é encontrado abandonado em Cotia

Cotia e Cia

O veículo, um HB20 de cor cinza, pertence a um homem que foi assassinado recentemente na capital paulista.

Um carro abandonado foi encontrado cabelo e um dedo humano em seu interior na tarde desta segunda-feira (19), em Cotia. O veículo, um HB20 de cor cinza, pertence a um homem que foi assassinado recentemente na capital paulista.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a corporação foi acionada por moradores após perceberem que o automóvel permanecia parado na via por várias horas. Durante a vistoria, os agentes localizaram cabelos e um dedo humano dentro do veículo.

Após consulta aos sistemas policiais, a GCM confirmou que o carro estava registrado em nome de um homem vítima de homicídio em São Paulo, com boletim de ocorrência já registrado sobre o crime.

A esposa do proprietário foi localizada e informou que o veículo havia sido submetido à perícia pela Polícia Civil após o assassinato e, posteriormente, liberado e entregue a ela.

A mulher relatou que levava o carro para higienização quando o veículo apresentou uma pane mecânica. Ela se afastou do local para buscar ajuda e, nesse intervalo, o automóvel acabou sendo encontrado abandonado.

O caso foi apresentado às autoridades competentes para as devidas providências.

*Com informações do SBT NEWS

Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem