Carro com dedo humano é encontrado abandonado em Cotia

O veículo, um HB20 de cor cinza, pertence a um homem que foi assassinado recentemente na capital paulista.
Um carro abandonado foi encontrado cabelo e um dedo humano em seu interior na tarde desta segunda-feira (19), em Cotia. O veículo, um HB20 de cor cinza, pertence a um homem que foi assassinado recentemente na capital paulista.
De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a corporação foi acionada por moradores após perceberem que o automóvel permanecia parado na via por várias horas. Durante a vistoria, os agentes localizaram cabelos e um dedo humano dentro do veículo.
Após consulta aos sistemas policiais, a GCM confirmou que o carro estava registrado em nome de um homem vítima de homicídio em São Paulo, com boletim de ocorrência já registrado sobre o crime.
A esposa do proprietário foi localizada e informou que o veículo havia sido submetido à perícia pela Polícia Civil após o assassinato e, posteriormente, liberado e entregue a ela.
A mulher relatou que levava o carro para higienização quando o veículo apresentou uma pane mecânica. Ela se afastou do local para buscar ajuda e, nesse intervalo, o automóvel acabou sendo encontrado abandonado.
O caso foi apresentado às autoridades competentes para as devidas providências.
*Com informações do SBT NEWS