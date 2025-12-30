Confira a previsão do tempo para o reveillon em Cotia

De acordo com o Clima Tempo, a véspera do Ano Novo, nesta quarta-feira (31), será marcada por calor e pancadas de chuva.

A última semana de 2025 começou com sol forte e temperaturas elevadas em Cotia. Apesar do calor predominante, a cidade registrou chuva durante a madrugada desta terça-feira (30), sinalizando a típica instabilidade do verão.

De acordo com o Clima Tempo, a véspera do Ano Novo, nesta quarta-feira (31), será marcada por calor e pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 29 °C, enquanto a mínima fica em torno de 20 °C. Há previsão de chuva forte no período da tarde, o que exige atenção redobrada da população.

Já no momento da virada do ano, a expectativa é mais tranquila. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva em Cotia durante a passagem para 2026, o que favorece as comemorações ao ar livre.

O calor deve continuar no primeiro dia do novo ano. Na quinta-feira (1º), os termômetros podem alcançar os 30 °C, com mínima prevista de 20 °C. A sensação de abafamento deve predominar ao longo de todo o dia, mantendo o clima típico do verão na região.

A recomendação é que a população se mantenha hidratada, evite exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e fique atenta às condições do tempo, especialmente diante da possibilidade de chuvas fortes.