Prefeito de Osasco é indicado ao prêmio ‘Prefeito Inovador’ pela implantação de ônibus elétricos

A indicação está relacionada à entrega de veículos 100% elétricos que já operam no transporte público municipal

Foto: Prefeitura de Osasco





O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, foi indicado ao prêmio Prefeito Inovador 2026, que será entregue durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Grande São Paulo, marcado para o dia 5 de fevereiro, na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires.

O evento reunirá prefeitos, vereadores, representantes de empresas de tecnologia, universidades e servidores públicos, com o objetivo de debater soluções voltadas à eficiência da gestão pública e os impactos da transformação digital no desenvolvimento das cidades.A indicação ao prêmio ocorreu em razão da entrega de 10 ônibus 100% elétricos, realizada em agosto de 2025. Os veículos já operam em linhas municipais de Osasco e, por não utilizarem combustíveis fósseis, não emitem poluentes, contribuindo para a redução de impactos ambientais e para uma mobilidade urbana mais sustentável.O Fórum é organizado pela Rede Cidade Digital, e as inscrições podem ser feitas por meio do site da entidade. A participação é gratuita para servidores públicos, vereadores, representantes de universidades e membros de entidades.