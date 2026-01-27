APAE de Cotia abre vagas para curso de qualificação profissional para jovens com deficiência

Iniciativa é realizada em parceria com empresas do município e busca preparar adolescentes e jovens para o mercado de trabalho por meio da Lei de Cotas

Imagem: Divulgação

A APAE de Cotia, em parceria com empresas do município, está com vagas abertas para o Curso Profissionalizando, voltado à qualificação profissional de adolescentes e jovens com deficiência intelectual e/ou múltiplas.





A proposta é oferecer formação prática e orientação para ampliar as chances de empregabilidade dos alunos.





Quem pode participar



Podem se inscrever adolescentes e jovens com idade entre 14 e 26 anos, que tenham diagnóstico de deficiência intelectual e/ou múltipla, residam em Cotia ou Vargem Grande Paulista e possuam autonomia e interesse em ingressar no mercado de trabalho.



Serviço – inscrições



Os interessados ou responsáveis podem obter mais informações e realizar a inscrição diretamente com a APAE de Cotia:



Telefone: (11) 4628-1850

WhatsApp: (11) 96188-4082

Endereço: Rua Euríclides Formiga, 50 – Jardim Cláudio – Cotia/SP

O curso tem como objetivo preparar os participantes para o mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento de habilidades, autonomia e oportunidades de inserção profissional, especialmente por meio da Lei de Cotas.