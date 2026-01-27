APAE de Cotia abre vagas para curso de qualificação profissional para jovens com deficiência

Neto Rossi

Iniciativa é realizada em parceria com empresas do município e busca preparar adolescentes e jovens para o mercado de trabalho por meio da Lei de Cotas

Imagem: Divulgação 

A APAE de Cotia, em parceria com empresas do município, está com vagas abertas para o Curso Profissionalizando, voltado à qualificação profissional de adolescentes e jovens com deficiência intelectual e/ou múltiplas.

O curso tem como objetivo preparar os participantes para o mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento de habilidades, autonomia e oportunidades de inserção profissional, especialmente por meio da Lei de Cotas. 

A proposta é oferecer formação prática e orientação para ampliar as chances de empregabilidade dos alunos.

Quem pode participar

Podem se inscrever adolescentes e jovens com idade entre 14 e 26 anos, que tenham diagnóstico de deficiência intelectual e/ou múltipla, residam em Cotia ou Vargem Grande Paulista e possuam autonomia e interesse em ingressar no mercado de trabalho.
 
Serviço – inscrições

Os interessados ou responsáveis podem obter mais informações e realizar a inscrição diretamente com a APAE de Cotia:

Telefone: (11) 4628-1850
WhatsApp: (11) 96188-4082
Endereço: Rua Euríclides Formiga, 50 – Jardim Cláudio – Cotia/SP


