Preços de materiais escolares variam até 276% em pesquisa do Procon-SP

Levantamento identificou diferenças expressivas entre estabelecimentos e leve alta média nos preços em relação a 2024

Foto: Agência Brasil

A pesquisa anual de preços de materiais escolares realizada pelo Procon-SP identificou diferenças significativas nos valores praticados por estabelecimentos para um mesmo produto. A maior variação foi registrada na caneta esferográfica Trilux, da Faber-Castell, com diferença de 276,92%: o item foi encontrado por R$ 1,30 em um local e R$ 4,90 em outro.

Segundo o órgão, apesar de muitos itens terem preços unitários baixos, a soma dos valores pode impactar o orçamento das famílias. Por isso, o Procon-SP reforça a importância da comparação de preços e do reaproveitamento de materiais que ainda possam ser utilizados.O levantamento tem como objetivo orientar o consumidor, oferecendo referências como preços mínimos, máximos e médios. O relatório completo está disponível no site do Procon-SP.A pesquisa foi realizada em dezembro, com coleta de preços à vista pagos por cartão de crédito em nove estabelecimentos das regiões norte, sul, leste, oeste e centro da capital paulista. Ao todo, foram analisados 134 itens, entre cadernos, canetas, lápis, borrachas, colas, réguas, tesouras e outros materiais escolares.Na comparação entre 2024 e 2025, 118 produtos comuns às duas pesquisas apresentaram, em média, aumento de 0,14% no preço. Alguns itens registraram alta, como cadernos e tesouras sem ponta, enquanto outros tiveram queda, entre eles caneta esferográfica, apontador de lápis e papel sulfite. No mesmo período, o IPCA apresentou variação positiva de 4,46%.