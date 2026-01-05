Foragido da Justiça por estupro de vulnerável é preso em Vargem Grande Paulista

Homem tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi encaminhado ao DP Central de Cotia

Foto: PMSP





A Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça na noite de quinta-feira (1º), durante patrulhamento de rotina em Vargem Grande Paulista.





A legislação considera a conduta crime grave, independentemente de consentimento da vítima, com pena que pode chegar a 30 anos de reclusão em regime fechado.



Após a confirmação do mandado, o indivíduo foi detido e conduzido ao Distrito Policial Central de Cotia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A abordagem foi realizada por policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Durante a fiscalização, os agentes realizaram consulta aos sistemas policiais e constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto.Segundo a Polícia Militar, o homem era procurado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que trata da prática de ato sexual com menor de 14 anos.