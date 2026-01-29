Defesa Civil alerta para temporais e chuvas intensas na região entre hoje (29) e sexta-feira (30)

Previsão indica alto volume de chuva, com risco de alagamentos e deslizamentos; Gabinete de Crise será mobilizado

Foto: Governo de SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de temporais e chuvas persistentes entre a noite desta quinta-feira (29) e a sexta-feira (30) em diversas regiões do estado, incluindo Cotia, que integra a Região Metropolitana de São Paulo.

A previsão aponta que as chuvas devem ganhar intensidade ao longo da sexta-feira, em função da formação e atuação de um sistema de baixa pressão na costa paulista.De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a quinta-feira será marcada por condições típicas de verão, com sol entre nuvens e elevação das temperaturas ao longo do dia.O calor, combinado com a umidade vinda do oceano e da região amazônica, favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.Durante a noite e a madrugada, a intensificação da nebulosidade deve provocar chuvas mais persistentes.Já na sexta-feira (30), a atuação do sistema meteorológico deve manter o tempo instável ao longo de todo o dia, com previsão de chuvas contínuas e generalizadas, variando de moderadas a fortes, com alto volume acumulado em 24 horas.Para a Capital e Região Metropolitana de São Paulo, a Defesa Civil prevê acumulado alto de chuva. Como o solo já se encontra encharcado em razão das precipitações registradas nos últimos dias, há aumento significativo do risco para ocorrências como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.Diante do cenário, a Defesa Civil do Estado informou que irá mobilizar o Gabinete de Crise em sua modalidade presencial na sexta-feira (30), a partir das 8h, reunindo representantes das instituições responsáveis pela resposta a emergências.O objetivo é otimizar recursos e agilizar o atendimento a possíveis ocorrências, como interrupções no fornecimento de energia, bloqueios de rodovias e outros impactos à população.Além disso, nesta quinta-feira (29), às 10h, a Defesa Civil estadual realizará uma reunião com todos os municípios paulistas para alinhar ações preventivas e estratégias de enfrentamento às chuvas intensas previstas.A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais, evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa e não atravesse locais alagados ou com enxurrada. Moradores de áreas suscetíveis a deslizamentos devem ficar atentos a sinais como rachaduras no solo, inclinação de árvores ou postes. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199.