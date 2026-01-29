Passeio ciclístico para iniciantes reúne famílias em Cotia neste domingo

Evento gratuito terá percurso de 10 km, com largada e chegada na Praça do Jardim Sabiá
|Foto: Divulgação
O grupo Correntes do Pedal realiza neste domingo (1) mais uma edição do tradicional passeio ciclístico para iniciantes em Cotia. A atividade é voltada a pessoas de todas as idades e níveis de experiência, com foco no lazer, na prática esportiva e na convivência familiar.
A largada está marcada para às 8h na Praça do Jardim Sabiá. O trajeto segue até a Praça da Juventude, na região da Granja Carolina, e retorna ao ponto inicial. Segundo os organizadores, o percurso tem aproximadamente 10 quilômetros e deve ser concluído em cerca de duas horas.
De acordo com o grupo, o passeio contará com monitoramento e apoio durante todo o trajeto, garantindo a segurança dos participantes.
Como participar
Não é necessário realizar inscrição prévia. Os organizadores orientam que os ciclistas façam a revisão da bicicleta antes do passeio e utilizem equipamentos de proteção, como capacete, óculos e luvas. Para quem não possui capacete, o grupo informou que alguns equipamentos estarão disponíveis para empréstimo no momento da saída.
Segundo Alan Sales, um dos idealizadores do Correntes do Pedal, o objetivo da iniciativa é oferecer um circuito acessível e agradável para toda a família, incentivando o uso da bicicleta como atividade físico-desportiva. “A proposta é contribuir para o condicionamento físico, a saúde mental e a promoção de um ambiente mais sustentável”, afirmou.
O vereador Eduardo Nascimento (PSB) também destacou a importância da ação. “É uma atividade leve para toda a família, principalmente para quem quer começar no pedal e não sabe como. Uma forma de socializar, se divertir e introduzir as pessoas no esporte, promovendo saúde e qualidade de vida”, disse.
SERVIÇO | Passeio Ciclístico para Iniciantes
📅 Data: Domingo, 1º
⏰ Horário: 8 horas
📍 Local de largada: Praça do Jardim Sabiá – Cotia
🚴♂️ Percurso: Praça do Jardim Sabiá → Praça da Juventude (Granja Carolina) → retorno
📏 Distância: Aproximadamente 10 km
⏱️ Duração: Cerca de 2 horas
👥 Público: Iniciantes e famílias
📝 Inscrição: Não é necessária
🛡️ Recomendações:
Bicicleta revisada
Uso de capacete, óculos e luvas
Alguns capacetes disponíveis para empréstimo no local
📌 Organização: Correntes do Pedal