Passeio ciclístico para iniciantes reúne famílias em Cotia neste domingo

Evento gratuito terá percurso de 10 km, com largada e chegada na Praça do Jardim Sabiá

Foto: Divulgação

O grupo Correntes do Pedal realiza neste domingo (1) mais uma edição do tradicional passeio ciclístico para iniciantes em Cotia. A atividade é voltada a pessoas de todas as idades e níveis de experiência, com foco no lazer, na prática esportiva e na convivência familiar.



Como participar



Não é necessário realizar inscrição prévia. Os organizadores orientam que os ciclistas façam a revisão da bicicleta antes do passeio e utilizem equipamentos de proteção, como capacete, óculos e luvas. Para quem não possui capacete, o grupo informou que alguns equipamentos estarão disponíveis para empréstimo no momento da saída.



Segundo Alan Sales, um dos idealizadores do Correntes do Pedal, o objetivo da iniciativa é oferecer um circuito acessível e agradável para toda a família, incentivando o uso da bicicleta como atividade físico-desportiva. “A proposta é contribuir para o condicionamento físico, a saúde mental e a promoção de um ambiente mais sustentável”, afirmou.



SERVIÇO | Passeio Ciclístico para Iniciantes



📅 Data: Domingo, 1º

⏰ Horário: 8 horas

📍 Local de largada: Praça do Jardim Sabiá – Cotia

🚴‍♂️ Percurso: Praça do Jardim Sabiá → Praça da Juventude (Granja Carolina) → retorno

📏 Distância: Aproximadamente 10 km

⏱️ Duração: Cerca de 2 horas

👥 Público: Iniciantes e famílias

📝 Inscrição: Não é necessária



🛡️ Recomendações:



Bicicleta revisada

Uso de capacete, óculos e luvas

Alguns capacetes disponíveis para empréstimo no local



A largada está marcada para às 8h na Praça do Jardim Sabiá. O trajeto segue até a Praça da Juventude, na região da Granja Carolina, e retorna ao ponto inicial. Segundo os organizadores, o percurso tem aproximadamente 10 quilômetros e deve ser concluído em cerca de duas horas.De acordo com o grupo, o passeio contará com monitoramento e apoio durante todo o trajeto, garantindo a segurança dos participantes.