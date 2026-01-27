Polícia apreende carros e dinheiro em operação contra loterias clandestinas em Cotia

Ação do SIG de Carapicuíba cumpriu mandados em Cotia e Osasco após denúncia anônima sobre rifas e sorteios irregulares divulgados em redes sociais

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil, realizada na manhã desta terça-feira (27), resultou na apreensão de veículos, dinheiro em espécie e equipamentos eletrônicos durante o combate a um esquema de loterias e rifas não autorizadas que operava na região.

um veículo Toyota SW4

um Honda Fit

uma motoneta Honda ADV 160

R$ 16.609,00 em dinheiro

um telefone celular



Foto: Divulgação / Polícia Civil

Lucros elevados



De acordo com a Polícia Civil, o esquema funcionava desde 2024 e apresentava expressiva evolução patrimonial no período. Cada sorteio irregular chegava a gerar lucros estimados entre R$ 10 mil e R$ 80 mil, segundo apuração dos investigadores.



Crime de contravenção



A prática de loteria sem autorização legal é considerada contravenção penal, conforme o artigo 51 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). A pena prevista é de prisão simples de seis meses a dois anos, além de multa, com possibilidade de perda dos bens utilizados na atividade.

A ação teve desdobramentos diretos em Cotia, onde parte dos mandados de busca e apreensão foi cumprida.A investigação foi conduzida por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba, após o recebimento de uma denúncia anônima que apontava a divulgação e comercialização de sorteios ilegais por meio de redes sociais.As diligências confirmaram a veracidade das informações e levaram à identificação do responsável pelo esquema. O nome dele não foi divulgado.A operação foi coordenada pelo delegado Adair Marques, do SIG-Carapicuíba, e teve como objetivo desarticular a atividade criminosa, além de apreender bens e valores obtidos com a prática ilegal.Durante o cumprimento dos mandados em Cotia e Osasco, os policiais apreenderam:Também houve bloqueio de bens e valores, como parte das medidas judiciais adotadas no curso da investigação.