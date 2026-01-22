PM apreende 10 kg de maconha, atestados e carimbos médicos em barraco em Cotia

Ação do BAEP com apoio de cão farejador resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, resistência e falsidade ideológica

Foto: PMSP

A Polícia Militar apreendeu cerca de 10 quilos de maconha, além de atestados e carimbos médicos, durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (21), no Jardim Estela Mari, em Cotia.

A ação foi conduzida por equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), com apoio do 2º Pelotão de Canil.A ocorrência teve início durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Rua Fernandópolis, onde os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma pochete contendo uma folha com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie e uma chave.Na sequência, os policiais realizaram uma varredura nas proximidades com o auxílio do cão farejador Ozzy, que indicou a presença de entorpecentes em um barraco próximo ao local da abordagem. A chave apreendida com o suspeito era compatível com a fechadura do imóvel indicado.No interior do barraco, que aparentava estar desabitado, foram localizados diversos pacotes contendo substância análoga à maconha, totalizando 10,245 quilos, além de uma bolsa com atestados médicos preenchidos, um talonário de atestados em branco, sete carimbos médicos, um caderno com anotações e outros materiais.Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e falsidade ideológica. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 109 em dinheiro.O homem permaneceu à disposição da Justiça, e todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.