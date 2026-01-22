PM apreende 10 kg de maconha, atestados e carimbos médicos em barraco em Cotia

Ação do BAEP com apoio de cão farejador resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas, resistência e falsidade ideológica
|Foto: PMSP
A Polícia Militar apreendeu cerca de 10 quilos de maconha, além de atestados e carimbos médicos, durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (21), no Jardim Estela Mari, em Cotia.
A ação foi conduzida por equipes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), com apoio do 2º Pelotão de Canil.
A ocorrência teve início durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Rua Fernandópolis, onde os policiais abordaram um homem em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma pochete contendo uma folha com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, dinheiro em espécie e uma chave.
Na sequência, os policiais realizaram uma varredura nas proximidades com o auxílio do cão farejador Ozzy, que indicou a presença de entorpecentes em um barraco próximo ao local da abordagem. A chave apreendida com o suspeito era compatível com a fechadura do imóvel indicado.
No interior do barraco, que aparentava estar desabitado, foram localizados diversos pacotes contendo substância análoga à maconha, totalizando 10,245 quilos, além de uma bolsa com atestados médicos preenchidos, um talonário de atestados em branco, sete carimbos médicos, um caderno com anotações e outros materiais.
Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e falsidade ideológica. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 109 em dinheiro.
O homem permaneceu à disposição da Justiça, e todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.