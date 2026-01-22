Instituição abre inscrições para cursos gratuitos de formação educacional e profissional em Cotia

Iniciativa é voltada a meninas e jovens mulheres de 8 a 25 anos e oferece vagas em áreas como gastronomia, tecnologia e primeiro emprego

Foto: Divulgação

A Afesu (Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de formação educacional e profissional destinados a meninas e jovens mulheres com idades entre 8 e 25 anos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de janeiro.





As atividades serão oferecidas nas unidades Veleiros (Vila Missionária-SP), Morro Velho (Jd. Taboão) e Moinho (Granja Viana).



Ao todo, estão previstas cerca de 100 vagas para as unidades Veleiros e Morro Velho, além de mais de 200 vagas para a unidade Moinho. Os cursos têm foco na qualificação profissional, na preparação para o mercado de trabalho e no desenvolvimento pessoal das participantes.



As vagas são limitadas.





As interessadas podem realizar a inscrição entrando em contato com a unidade de interesse por meio de WhatsApp ou comparecendo presencialmente ao local.





Após a etapa de inscrição, as candidatas passarão por um processo de seleção que levará em conta critérios socioeconômicos, disponibilidade e motivação. Entrevistas poderão ser realizadas para avaliação do perfil e do contexto de cada participante.



Ao final da formação, as alunas receberão certificado de conclusão.





De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres ocupam atualmente 39% dos cargos de gerência no mercado de trabalho.





Segundo a diretora executiva da Afesu, Sonia de Almeida, iniciativas de qualificação contribuem para ampliar as oportunidades profissionais. “Acreditamos na educação como uma ferramenta para ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho e criar novas perspectivas para as participantes e suas famílias”, afirmou.

Os cursos disponíveis incluem Técnico em Gastronomia, Apoio Escolar, Tecnologia Básica, Desenvolvimento Web, Gestão de Tecnologia Aplicada, Energias Renováveis e Formação para o Primeiro Emprego.Rua: Papa Gregório Magno, 597 - Vila MissionáriaTécnico em Administração e Enfermagem (lista de espera para Enfermagem)Apoio EscolarTecnologia BásicaDesenvolvimento WebGestão de Tecnologia AplicadaEnergias RenováveisRua: Pinto Serva, 67 – Jardim TaboãoApoio EscolarTecnologia BásicaFormação Primeiro EmpregoEnergias RenováveisAv. José Giorgi, 935 – Granja Viana II (Km 26,5 da Rod. Raposo Tavares)Técnico em GastronomiaIniciação ProfissionalApoio EscolarFormato: Presencial.Valor: Gratuito.Inscrições: Vagas abertas para o início do segundo semestre de 2026. As inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades ou pelo WhatsApp:Afesu Morro Velho: (11) 99178-0506Afesu Moinho: (11) 4612-3180Afesu Veleiros: (11) 98917-9712