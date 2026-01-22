Metrô inicia estudos para desapropriações da futura Linha 22-Marrom entre Cotia e SP

Contratação prevê relatórios técnicos que irão subsidiar a definição dos valores de áreas necessárias para a implantação da nova linha metroviária

Foto: Agência Brasil





Com informações dos sites Via Trolebus e Metro CPTM

O Metrô de São Paulo iniciou os estudos técnicos voltados às desapropriações necessárias para a implantação da futura Linha 22-Marrom, projeto que prevê a ligação entre Cotia, Osasco e a capital paulista. A medida faz parte das etapas preparatórias do empreendimento e antecede a contratação do projeto básico da nova linha.Para a execução dos trabalhos, o Metrô firmou contrato com a empresa CTA Consultoria Técnica e Assessoria, no valor total de R$ 56 mil. Os serviços serão realizados no regime de empreitada por preço unitário e resultarão na entrega de relatórios técnicos que servirão de base para a definição dos valores de desapropriação necessários à implantação da infraestrutura metroviária.O prazo de vigência do contrato é de seis meses, enquanto o prazo de execução dos serviços é de quatro meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço. A ordem poderá ser emitida em até 30 dias após a assinatura do contrato, conforme previsto no cronograma.De acordo com o escopo estabelecido, estão previstos dez relatórios técnicos, cada um correspondente a uma região específica do traçado da Linha 22-Marrom. Os documentos irão reunir pesquisas de valores de mercado dos terrenos localizados no entorno das futuras estações, pátios e demais estruturas operacionais da linha.Os estudos abrangem áreas destinadas ao Pátio Boa Vista e às futuras estações Sumaré, Faria Lima, Hebraica-Rebouças, Vital Brasil, Hospital Universitário, Rio Pequeno, Reserva Raposo e Granja Viana, além de terrenos necessários para a implantação de poços de ventilação e saídas de emergência.A Linha 22-Marrom já conta com anteprojeto de engenharia concluído e está planejada para ter 29,4 quilômetros de extensão e 19 estações ao longo do eixo entre Cotia e Sumaré. A estimativa é de que o novo ramal possa transportar quase 680 mil passageiros por dia, ampliando significativamente a oferta de transporte de alta capacidade na região oeste da Grande São Paulo.