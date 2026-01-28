O que ninguém conta sobre o Mounjaro e o efeito rebote no emagrecimento

Entenda por que o peso pode voltar após o uso do medicamento e qual o papel do estilo de vida nesse processo

Nutrição Modo On, por Grazi Fernandes

Como manter o emagrecimento?

Como preservar a saúde nesse processo?

Como evitar flacidez e perda de massa muscular?

Como transformar tudo isso em novos hábitos?

A tirzepatida, princípio ativo do fármaco conhecido comercialmente como Mounjaro, fabricado pela Eli Lilly, teve uma explosão de procura no Brasil e no mundo. Trata-se de um medicamento altamente eficaz no tratamento da diabetes tipo 2, da obesidade e de disfunções metabólicas associadas a essas condições.Após a aprovação da Anvisa e a liberação oficial para o mercado brasileiro, a partir de maio de 2025, a procura pelo medicamento foi intensa, gerando filas de espera em farmácias e custos elevados.No organismo, ele atua como um supressor de apetite, estimulando a liberação do hormônio GLP-1, que lentifica o esvaziamento gástrico, gerando sensação de saciedade e retardando a fome. Em parceria com o hormônio GIP, melhora o controle da glicose ao estimular a produção de insulina, reduzir a glicose hepática e aumentar a saciedade, auxiliando na perda de peso.No entanto, segundo um estudo recente publicado na revista científica JAMA Network Open, no final de novembro, 82% das pessoas que interromperam o tratamento com Mounjaro recuperaram o peso perdido e, além disso, funções metabólicas que haviam melhorado voltaram a piorar.Mas será que esse efeito rebote é realmente causado pelo medicamento?É preciso entender que, no processo de emagrecimento, seja com medicamentos ou apenas com dieta, quando ocorre a perda de peso, o organismo faz adaptações metabólicas para evitar que essa perda se sustente. O cérebro recebe sinais de que os estoques de energia e a disponibilidade de nutrientes estão reduzidos e, como resposta, ajusta o balanço energético para aumentar o apetite e reduzir o gasto calórico.Resumidamente, o efeito rebote é a recuperação rápida do peso, muitas vezes até maior do que o inicial, devido a um mecanismo de defesa do corpo para repor a energia perdida. E qual é esse mecanismo? A fome.O Mounjaro não causa o efeito rebote por si só. Pelo contrário, é um medicamento muito eficaz. O que precisa ser compreendido, para evitar o reganho de peso, é a importância do desmame adequado e, principalmente, da mudança de estilo de vida desde o início do tratamento.O remédio atua como parte do tratamento, auxiliando na perda de peso, no controle da fome e da compulsão alimentar. Porém, esses efeitos duram apenas enquanto o medicamento está sendo utilizado. Eles não são “aprendidos” pelo paciente. Assim, se durante esse processo não houver mudanças nos hábitos alimentares, na rotina de exercícios e na qualidade do sono, o peso tende a ser recuperado. Nenhum medicamento sustenta, sozinho, algo que não foi construído pelo próprio indivíduo.O grande problema de utilizar remédios para emagrecer sem uma mudança genuína de estilo de vida é que, movido por um resultado estético momentâneo, ao interromper o uso, a pessoa retorna aos antigos hábitos e perde tudo o que conquistou, criando um cenário metabólico cada vez pior a cada tentativa, pausa e retomada.O problema nunca foi emagrecer. O desafio real é manter.É nesse momento que percebemos que as chamadas “canetinhas emagrecedoras” tornaram os profissionais da saúde ainda mais indispensáveis.Não faça loucuras com a sua vida. Procure um nutricionista, um endocrinologista, um educador físico e, se necessário, um psicólogo, para cuidar de você com responsabilidade. Não terceirize para medicamentos uma responsabilidade que é sua.