Patrimônio histórico de Cotia, Sítio do Padre Inácio permanece fechado para visitação

Construção em taipa de pilão do século XVII está tombada e passa por exigências técnicas para retomada das visitas

Sítio do Padre Inácio. Foto: Wikipédia

O Sítio do Padre Inácio, um dos mais importantes patrimônios históricos de Cotia, permanece fechado para visitação pública e sem previsão de reabertura. A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Cultura do município.





A reportagem entrou em contato com o Iphan e aguarda retorno.



Marco do período colonial paulista



Pouco conhecido por parte da população, o Sítio do Padre Inácio está localizado na região do Morro Grande e é considerado um dos mais relevantes registros da ocupação colonial no município e no interior paulista. A construção remonta ao final do século XVII ou início do século XVIII, integrando o conjunto de edificações do período bandeirista.



Erguida com a técnica de taipa de pilão, comum na época colonial, a casa apresenta paredes espessas de terra compactada, telhado de quatro águas e planta típica das antigas moradias rurais paulistas. Historicamente, a edificação funcionava como ponto de apoio para viajantes e expedições que atravessavam a região rumo ao interior do estado.





Por dentro do Sítio do Padre Inácio. Foto tirada há 12 anos por Thierry Pedroso

Origem e o nome do sítio



A propriedade pertenceu inicialmente ao juiz de órfãos Roque Soares de Medela e à sua tia, Luzia Leme, responsáveis pela construção do imóvel. Anos depois, o local passou a ser associado ao Padre Inácio Francisco do Amaral, personagem que acabou dando nome ao sítio.



Viúvo, Padre Inácio ingressou na vida religiosa aos 57 anos e viveu na propriedade até sua morte, aos 95 anos, o que contribuiu para a consolidação da identidade histórica do local.



Tombamento e reconhecimento histórico



A relevância do Sítio do Padre Inácio foi reconhecida oficialmente em 1951, quando o imóvel foi tombado pelo Iphan. Posteriormente, em 1974, também recebeu o tombamento estadual pelo Condephaat, garantindo proteção legal em âmbito federal e estadual.



O sítio ganhou maior visibilidade em 1915, após a visita do então prefeito de São Paulo, Washington Luís, acompanhado do arquiteto Victor Dubugras. A visita resultou em registros e estudos que ajudaram a consolidar a importância histórica da edificação e impulsionaram ações de preservação.





Chaves das portas do casarão. Foto: Thierry Pedroso

Circuito cultural e desafios atuais



O Sítio do Padre Inácio integra o Circuito Taipa de Pilão, roteiro turístico e cultural que reúne construções históricas de cidades como Cotia, Embu das Artes e São Roque. Apesar do potencial turístico e educativo, o espaço enfrenta desafios relacionados à conservação e à infraestrutura.



Enquanto aguarda as adequações exigidas pelos órgãos de preservação, o sítio permanece fechado, mantendo-se, ainda assim, como um símbolo da memória histórica de Cotia e da formação do território paulista.

De acordo com a pasta, o imóvel é tombado como patrimônio histórico e está sob responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O local aguarda liberações técnicas e a realização de ajustes na estrutura física, conforme exigências do órgão federal. Enquanto essas etapas não forem concluídas, as visitas seguem suspensas.A Prefeitura de Cotia informou que acompanha o andamento do processo e que novas informações serão divulgadas assim que houver avanços.