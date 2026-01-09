Casal de idosos é rendido durante assalto em condomínio de Alphaville

Assalto durou cerca de 15 minutos e terminou com dois suspeitos presos após troca de tiros com a GCM

Foto: Reprodução





Um casal de idosos foi rendido durante um assalto a residência em um condomínio fechado de alto padrão no bairro de Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (9). A ação durou cerca de 15 minutos e não houve feridos.

Segundo as autoridades, seis criminosos invadiram o condomínio Scenic, na Avenida Pentágono, após pular o muro dos fundos e acessar a residência pela janela. As vítimas foram rendidas e obrigadas a entregar aparelhos eletrônicos e joias.Após a fuga dos suspeitos, um vizinho acionou a Guarda Civil Municipal (GCM), que iniciou perseguição. Dois suspeitos foram presos; um deles foi baleado após troca de tiros com os agentes e encaminhado a um hospital da região. Os outros quatro conseguiram fugir.Com os detidos, a GCM recuperou a maior parte dos objetos roubados, que foram devolvidos às vítimas. O caso foi registrado como roubo a residência na Delegacia de Santana de Parnaíba, e a Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os demais envolvidos.