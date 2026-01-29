Ladrão é laçado por morador após invadir imóvel em Cotia; VÍDEO

Caso inusitado foi exibido pelo Balanço Geral, da Record TV, e repercutiu nas redes sociais

Imagem: TV Record

Um homem invadiu um imóvel em Cotia e acabou sendo contido com um laço durante a fuga, em um episódio inusitado que ganhou repercussão após ser exibido pelo programa Balanço Geral, da Record TV, nesta quinta-feira (29).





Veja abaixo:









De acordo com a reportagem, o suspeito, que já seria conhecido na região, entrou em uma propriedade particular e tentou fugir pulando o muro. Neste momento, um morador utilizou um laço para impedir a fuga do homem.Uma vizinha teria presenciado a movimentação e alertado sobre a invasão. O homem foi contido até que a situação fosse controlada, conforme imagens e relatos exibidos pela emissora.Em entrevista ao Balanço Geral, o morador afirmou que aprendeu técnicas de laçar ainda na infância, aos 7 anos de idade, com o avô, quando morava na Bahia.Apesar da invasão, o suspeito não foi detido.O episódio chamou a atenção pela forma incomum de reação e teve grande repercussão nas redes sociais.