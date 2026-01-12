Obra altera pontos de ônibus no centro de Cotia; Saiba como ficou

A previsão é de que as obras sejam concluídas em cerca de três meses.





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Obras, deu início nesta segunda-feira (12) às intervenções para a instalação de novos pontos de ônibus humanizados no Centro da cidade. A medida busca ampliar o conforto, a segurança e a acessibilidade para os usuários do transporte público.

Por conta da execução dos serviços, houve alterações provisórias nos pontos de ônibus localizados nas imediações da Praça Calil Nicolau, no sentido dos bairros Sandra, São Miguel, Petrópolis, Atalaia, Mirante da Mata e Caucaia.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, durante o período das obras, os locais de embarque e desembarque passaram a funcionar da seguinte forma: os ônibus municipais realizam embarque provisório em frente às Lojas Pernambucanas, enquanto os ônibus intermunicipais utilizam, temporariamente, o ponto em frente às Lojas Mel.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em cerca de três meses.