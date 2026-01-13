Enel visita clientes para orientar clientes sobre consumo consciente e Tarifa Social em Cotia

Iniciativa leva orientação sobre uso eficiente de energia, troca de lâmpadas LED e acesso a benefícios sociais no município









Enel Distribuição São Paulo realiza, entre os dias 12 e 17 de janeiro, mais uma edição do Enel Compartilha Cidadania no município de Cotia. A iniciativa conta com atividades porta a porta e atendimentos locais voltados à orientação da população sobre o uso consciente de energia e o acesso a benefícios sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), benefício que concede desconto na conta de luz para famílias de baixa renda.As equipes da distribuidora percorrerão os bairros Caucaia do Alto, Recanto Vista Alegre, Jardim Araruama, Jardim Arco-Íris, Jardim Nova Coimbra, Jardim Cotia e Jardim Sandra.Durante a ação, os agentes realizarão visitas domiciliares e atendimentos locais com aplicação de questionários socioeconômicos, orientações sobre consumo eficiente de energia elétrica, divulgação dos projetos de sustentabilidade da empresa e informações sobre os critérios de elegibilidade da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). A iniciativa também contempla a troca de lâmpadas ineficientes por modelos de LED, que são mais econômicos e duráveis, conforme disponibilidade.Desde 2022, a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é concedida automaticamente aos clientes que possuem o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência. Para garantir o acesso ao benefício, é essencial que o Número de Identificação Social (NIS) esteja ativo e atualizado.