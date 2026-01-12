50 veículos abandonados foram recolhidos em Cotia durante a Operação Limpa Trecho em 2025

Operação tem como principal objetivo retirar das ruas veículos que, após notificação prévia, permanecem abandonados e em desacordo com a legislação.





A Operação Limpa Trecho, realizada pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), resultou no recolhimento administrativo de 50 veículos abandonados nas vias públicas de Cotia ao longo de 2025.

Iniciada em janeiro de 2025, a operação tem como principal objetivo retirar das ruas veículos que, após notificação prévia, permanecem abandonados e em desacordo com a legislação. Desde o início da ação, o Demutran adotou uma abordagem educativa, priorizando o diálogo com os proprietários antes da adoção de medidas coercitivas.

Na primeira fase da operação, em janeiro de 2025, mais de 80 veículos foram notificados, dos quais oito precisaram ser recolhidos ao depósito municipal.

“O foco da operação é conscientizar, mas quando a orientação não é suficiente, a remoção se torna necessária para garantir a segurança e a mobilidade da população”, destaca o secretário municipal de Transporte e Mobilidade, Marcos Nena.

Com os resultados positivos, a Operação Limpa Trecho foi ampliada a partir de maio de 2025, já amparada pela Lei Municipal nº 2.380/2025 e pelo artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro. Entre maio e dezembro, foram analisados 486 registros de veículos em situação de abandono.

42 veículos, o equivalente a 8,8% dos casos analisados precisaram ser removidos de forma administrativa, quando não houve cumprimento da notificação ou quando a permanência do veículo representava risco à segurança, prejuízo à mobilidade ou descumprimento da legislação.

“A remoção é sempre o último recurso, mas indispensável quando há risco à coletividade ou desrespeito às normas”, explica o secretário.

Além de melhorar a fluidez do trânsito e a ocupação adequada das vias, a retirada de veículos abandonados contribui para a redução de focos de insetos e roedores, diminui a possibilidade de práticas ilícitas e aumenta a sensação de segurança nos bairros.

A operação também conta com o apoio da Guarda Civil Municipal em situações de maior urgência e auxilia na identificação de veículos com registro de furto ou roubo, que são posteriormente devolvidos aos proprietários.