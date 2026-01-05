Dez pessoas morrem por afogamento no litoral paulista nos primeiros dias de 2026

Bombeiros registraram mais de 300 salvamentos entre 1º e 3 de janeiro; Guarujá e São Sebastião concentraram as ocorrências

Foto: Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar)

Dez pessoas morreram por afogamento em praias do litoral de São Paulo entre os dias 1º e 3 de janeiro de 2026, segundo balanço do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). No mesmo período, 334 pessoas que estavam em situação de risco no mar foram resgatadas pelas equipes de guarda-vidas.





Os municípios com maior número de ocorrências foram Guarujá, São Sebastião, Ubatuba e Mongaguá, onde os atendimentos se concentraram ao longo dos três primeiros dias do ano. No dia 1º de janeiro, Guarujá registrou 28 ocorrências, com 41 pessoas salvas. Já São Sebastião contabilizou 34 atendimentos e 52 resgates. Ubatuba, Ilhabela e Mongaguá também apresentaram números expressivos de ocorrências.Em Mongaguá, no litoral sul, uma pessoa desapareceu na tarde do último sábado (3) após entrar no mar para tentar ajudar um familiar. Apesar da atuação rápida dos guarda-vidas e do apoio de equipes especializadas, com o uso de moto aquática, embarcações e viatura operacional, a vítima não foi localizada até o momento. As buscas seguem em andamento.No mesmo dia, no Guarujá, o helicóptero da Polícia Militar auxiliou em três resgates consecutivos na Praia da Enseada. Entre as ocorrências estavam um homem praticando bodyboard, exausto devido à forte correnteza, uma mulher que já havia recebido auxílio de um surfista e outras três pessoas em situação de afogamento. Parte das vítimas foi retirada do mar a nado pelos guarda-vidas, enquanto as demais foram resgatadas com o auxílio do puçá.Ao longo do período analisado, as equipes do GBMar e do Programa Praia Segura realizaram 686 salvamentos e mais de 414 mil ações de prevenção, incluindo 20 resgates com o apoio de aeronaves.Durante o período de Réveillon, entre os dias 29 e 31 de dezembro de 2025, o GBMar atendeu 130 ocorrências de afogamento, realizou o resgate de 180 pessoas e registrou três mortes, além de casos de desaparecimento.O Guarujá foi o município com maior número de registros durante as festas de fim de ano, somando 48 ocorrências. Somente no dia 31 de dezembro, a cidade contabilizou 41 atendimentos, com 64 pessoas salvas e um óbito. Ubatuba apareceu na sequência, com 34 ocorrências e 40 resgates no mesmo período.