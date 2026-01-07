Museu da Fórmula 1 é inaugurado em São Roque com carros históricos

Exposição apresenta modelos icônicos pilotados por Fangio, Senna, Piquet e Leclerc, além de motocicletas em homenagem ao tricampeão brasileiro

Foto: Divulgação

São Roque ganhou uma nova atração turística voltada aos apaixonados por velocidade e automobilismo. O Parque Dream Car inaugurou neste mês de janeiro o Museu da Fórmula 1, espaço dedicado à história da principal categoria do automobilismo mundial, com réplicas em tamanho real de carros que marcaram época.

O museu reúne veículos históricos da Fórmula 1, reproduzidos com alto nível de fidelidade e riqueza de detalhes. As réplicas são assinadas pelo premiado designer Adhemar Cabral e retratam modelos que protagonizaram momentos emblemáticos da categoria ao longo das décadas.Entre os destaques da exposição está o Mercedes-Benz W196, conhecido como “Flecha de Prata”, idêntico ao carro que levou Juan Manuel Fangio aos títulos mundiais de 1954 e 1955. Outro modelo que chama a atenção do público é o Lotus 97T, réplica do bólido com o qual Ayrton Senna conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Portugal, em 1985.O acervo também relembra o período de domínio brasileiro na categoria com a Williams Honda FW11/FW11B, utilizada por Nelson Piquet nas temporadas de 1986 e 1987. O modelo FW11B, número 6, reproduz o carro do tricampeonato mundial do piloto, conquistado em 1987.O legado de Ayrton Senna recebe destaque especial no museu, com a exposição de dois modelos marcantes de sua carreira: a McLaren MP4/8, idêntica à utilizada na temporada de 1993, e a Williams Renault FW16, que representa o carro pilotado pelo brasileiro em 1994.Além dos clássicos históricos, o espaço também apresenta a Ferrari SF-23, réplica do carro conduzido por Charles Leclerc na temporada de 2023, aproximando o público da Fórmula 1 contemporânea. O acervo inclui ainda duas motocicletas em homenagem a Ayrton Senna: a Ducati 1199 Panigale Senna e a Ducati Monster Senna Edition.Localizado na Estrada do Vinho, nº 7.901, o Parque Dream Car integra o museu a outras atrações voltadas ao universo automotivo e ao entretenimento familiar. Durante os sábados de janeiro de 2026, o complexo disponibiliza transporte direto entre a capital paulista e o parque, com saída às 8h30 da Estação Barra Funda e retorno previsto para as 16h.Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do empreendimento. A expectativa é que o Museu da Fórmula 1 fortaleça ainda mais São Roque como destino turístico, atraindo visitantes da capital, da região e de outros estados.