Apostador da Grande SP saca cota de R$ 10 milhões da Mega da Virada 2025

Vencedor compareceu à Caixa nessa terça-feira (6) para retirar parte do prêmio milionário

Foto: Agência Brasil

Um dos vencedores da Mega da Virada 2025 compareceu a uma agência da Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira (6), para sacar o prêmio de R$ 10 milhões referente à sua cota em um bolão registrado em Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo.



Bolão de Franco da Rocha



O bolão de Franco da Rocha, que faturou R$ 181,8 milhões, movimentou a cidade e gerou grande repercussão entre os moradores, que passaram a especular nas redes sociais sobre a identidade dos sortudos. O prêmio foi dividido entre 18 cotistas.



Outras apostas vencedoras



Além do bolão da Região Metropolitana de São Paulo, outra aposta vencedora do prêmio principal foi feita de forma on-line na capital paulista. O ganhador realizou um jogo simples com nove dezenas, ao custo aproximado de R$ 504, e levou R$ 181,8 milhões, multiplicando o valor investido em cerca de 360 mil vezes.



As demais apostas vencedoras foram registradas em Ponta Porã (MS), João Pessoa (PB) e por meio dos canais digitais das Loterias Caixa.



Os números sorteados no concurso foram: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 9.



Na segunda faixa de premiação, 3.921 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 11.931,42. Já a quadra, que premia quem acertou quatro números, pagou R$ 216,76 por aposta.

O bolão acertou as seis dezenas do concurso, sorteadas no dia 1º de janeiro, em São Paulo, e foi um dos vencedores do prêmio principal, que totalizou R$ 1,09 bilhão, o maior da história da Mega da Virada. O jogo foi montado pelo próprio dono da casa lotérica e dividido em 18 cotas.Em nota, a Caixa informou que os apostadores das apostas individuais contempladas com o prêmio principal, registradas nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), todas realizadas por canal eletrônico, já se apresentaram para o recebimento dos valores.Ainda segundo a instituição, o ganhador da aposta simples realizada em João Pessoa, na Paraíba, ainda não compareceu para retirar o prêmio. A Caixa ressalta que os valores prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Caso não sejam retirados dentro desse prazo, os recursos são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).