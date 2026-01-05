Doze cidades da Grande SP iniciam 2026 com aumento na tarifa de ônibus municipais

Reajustes começaram a valer nos primeiros dias do ano e atingem municípios do Oeste Metropolitano e a capital paulista

Imagem: Reprodução

O início de 2026 trouxe reajustes nas tarifas do transporte público municipal em 12 das 39 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, segundo levantamento divulgado pela TV Globo. Entre os municípios que aplicaram aumento está a capital paulista, além de cidades da região Oeste e do Alto Tietê.



Além dessas cidades, outros municípios da Grande São Paulo também anunciaram aumento no valor da passagem de ônibus municipal. Em Guarulhos, a tarifa passou a custar R$ 6,20. Itaquaquecetuba elevou o valor para R$ 7,10, com tarifa reduzida de R$ 3 para estudantes. Já em Ribeirão Pires, a passagem subiu para R$ 7,50, com meia tarifa de R$ 3,75 para estudantes.



Em Arujá, o novo valor é de R$ 6. Mauá passou a cobrar R$ 7,50, com meia tarifa de R$ 3,75 para estudantes e tarifa social fixada em R$ 5,90. Osasco adotou valores diferenciados: R$ 6,10 para tarifa integral e R$ 5,80 para estudantes. Em Rio Grande da Serra, a passagem subiu para R$ 5,50, enquanto estudantes passaram a ter gratuidade.



Na capital paulista, o reajuste entrou em vigor nesta terça-feira (6). A tarifa de ônibus em São Paulo subiu de R$ 5,00 para R$ 5,30. Em outras cidades da região metropolitana, os aumentos começaram a valer já no dia 1º de janeiro.



Com os reajustes, Guarulhos, Itaquaquecetuba e Ribeirão Pires passaram a figurar entre as cidades com as tarifas mais caras da Grande São Paulo, com valores que chegam a R$ 6,40, dependendo do tipo de tarifa e benefício.



Enquanto parte dos municípios optou pelo reajuste, outras cidades decidiram manter o valor da passagem em 2026. É o caso de Caieiras (R$ 5,50), Ferraz de Vasconcelos (R$ 6), Poá (R$ 5,70), Santo André (R$ 5,90), Suzano (R$ 6) e São Bernardo do Campo (R$ 5,95).



Há ainda municípios que seguem estudando possíveis alterações no valor da tarifa ao longo do ano, entre eles Cajamar, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes e Santana de Parnaíba.



Por outro lado, nove cidades da Região Metropolitana de São Paulo contam com tarifa zero ou não possuem sistema de transporte municipal. São elas: Biritiba-Mirim, Guararema, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Salesópolis, Santa Isabel, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista.

Cinco municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste) - Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi - aplicaram reajuste de 5,2% na tarifa. Nesses locais, o valor da passagem passou a ser de R$ 5,80, com vigência a partir desta segunda-feira (5).