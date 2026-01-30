Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo e pacientes são realocados

Fogo começou na área de caldeira do InCor; Corpo de Bombeiros atua no local e não há informações de vítimas até o momento

Foto: Reprodução





Um incêndio atingiu o prédio do Instituto do Coração (InCor), localizado no bairro Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (30). A ocorrência foi registrada por volta das 14h09, segundo o Corpo de Bombeiros.

Equipes especializadas da corporação foram acionadas para controlar as chamas, que se concentraram na área da caldeira da unidade hospitalar. Pelo menos sete viaturas foram deslocadas para atuar no combate ao fogo.De acordo com as primeiras informações, não há confirmação de vítimas ou feridos em decorrência do incêndio ou da fumaça.Funcionários do hospital estão realocando pacientes, inclusive alguns em estado grave ou entubados, para outras alas consideradas mais seguras dentro do complexo. A transferência ocorre de forma prioritária enquanto os bombeiros trabalham para acessar o foco das chamas e impedir a sua propagação para outras áreas.O Instituto do Coração é uma unidade de referência nacional em cardiologia e faz parte do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).A ocorrência ainda está em andamento, e informações adicionais, incluindo possíveis causas e impactos nos atendimentos, devem ser atualizadas pelas autoridades e pela direção do hospital.