Janeiro Roxo: Prefeitura de Cotia lança campanha “Hanseníase – Quem trata, cura!”

Janeiro é o mês de conscientização sobre a Hanseníase, doença infecciosa crônica que ainda carrega estigmas, mas que tem tratamento gratuito e cura garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Cotia, a Secretaria de Saúde aproveita o Janeiro Roxo para reforçar informações, incentivar o diagnóstico precoce e orientar a população.
De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2025 foram registrados dois casos de hanseníase no município. Ambos seguem em tratamento. Não há, no momento, estimativa de novos atendimentos para este ano.
O município segue os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, além de contar com um fluxo municipal específico para o atendimento da doença.
O que é hanseníase
Segundo a médica Deise Tanzi Ulmann, da Secretaria de Saúde de Cotia, a hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos (“fios” do sistema nervoso que conectam o cérebro e a medula espinhal- Sistema Nervoso Central- ao resto do corpo, transmitindo informações sensoriais como dor, tato, temperatura)
Entre os principais sintomas estão: Manchas claras, avermelhadas ou amarronzadas na pele, com diminuição ou perda de sensibilidade ao calor, dor e tato Formigamento ou dormência nas mãos e pés Fraqueza muscular Nódulos e feridas que demoram a cicatrizar
Transmissão e prevenção
A médica explica que o contágio ocorre principalmente pelo contato próximo e prolongado com uma pessoa doente que ainda não iniciou o tratamento, por meio de gotículas eliminadas ao falar, tossir ou espirrar. A hanseníase não é transmitida por aperto de mão, abraço ou compartilhamento de objetos.
A prevenção está diretamente ligada ao diagnóstico precoce, tratamento adequado dos casos, acompanhamento dos contatos próximos e orientação em saúde.
Tratamento e cura
O tratamento da hanseníase é feito gratuitamente pelo SUS, com uso de antibióticos, por meio da poliquimioterapia (o uso de várias drogas para tratamento de uma doença). O tratamento é eficaz e curativo. Após o início da medicação, a pessoa deixa de transmitir a doença.
A porta de entrada para pessoas com suspeita de hanseníase é a Atenção Primária, ou seja, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os casos confirmados recebem acompanhamento médico e retiram a medicação na Referência Municipal para Hanseníase, no SAE/CTA (Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento )
Ações do Janeiro Roxo
Durante o mês de janeiro, a Secretaria de Saúde de Cotia realiza a Campanha Janeiro Roxo, com o tema “Hanseníase – Quem trata, cura!”. As ações incluem atividades de busca ativa, palestras, panfletagem e aplicação de questionários de suspeição da hanseníase em todas as unidades de saúde.
O objetivo da campanha é alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença e sensibilizar os profissionais de saúde para a detecção precoce, evitando complicações graves e interrompendo a cadeia de transmissão.