Janeiro Roxo: Prefeitura de Cotia lança campanha “Hanseníase – Quem trata, cura!”

Janeiro é o mês de conscientização sobre a Hanseníase, doença infecciosa crônica que ainda carrega estigmas, mas que tem tratamento gratuito e cura garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Cotia, a Secretaria de Saúde aproveita o Janeiro Roxo para reforçar informações, incentivar o diagnóstico precoce e orientar a população.De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2025 foram registrados dois casos de hanseníase no município. Ambos seguem em tratamento. Não há, no momento, estimativa de novos atendimentos para este ano.O município segue os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, além de contar com um fluxo municipal específico para o atendimento da doença. Doutora Dese Tanzi Ulmann, da Secretaria de Saúde de Cotia.Segundo a médica Deise Tanzi Ulmann, da Secretaria de Saúde de Cotia, a hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos (“fios” do sistema nervoso que conectam o cérebro e a medula espinhal- Sistema Nervoso Central- ao resto do corpo, transmitindo informações sensoriais como dor, tato, temperatura)Entre os principais sintomas estão: Manchas claras, avermelhadas ou amarronzadas na pele, com diminuição ou perda de sensibilidade ao calor, dor e tato Formigamento ou dormência nas mãos e pés Fraqueza muscular Nódulos e feridas que demoram a cicatrizarA médica explica que o contágio ocorre principalmente pelo contato próximo e prolongado com uma pessoa doente que ainda não iniciou o tratamento, por meio de gotículas eliminadas ao falar, tossir ou espirrar. A hanseníase não é transmitida por aperto de mão, abraço ou compartilhamento de objetos.A prevenção está diretamente ligada ao diagnóstico precoce, tratamento adequado dos casos, acompanhamento dos contatos próximos e orientação em saúde.O tratamento da hanseníase é feito gratuitamente pelo SUS, com uso de antibióticos, por meio da poliquimioterapia (o uso de várias drogas para tratamento de uma doença). O tratamento é eficaz e curativo. Após o início da medicação, a pessoa deixa de transmitir a doença.A porta de entrada para pessoas com suspeita de hanseníase é a Atenção Primária, ou seja, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Os casos confirmados recebem acompanhamento médico e retiram a medicação na Referência Municipal para Hanseníase, no SAE/CTA (Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento )Durante o mês de janeiro, a Secretaria de Saúde de Cotia realiza a Campanha Janeiro Roxo, com o tema “Hanseníase – Quem trata, cura!”. As ações incluem atividades de busca ativa, palestras, panfletagem e aplicação de questionários de suspeição da hanseníase em todas as unidades de saúde.O objetivo da campanha é alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença e sensibilizar os profissionais de saúde para a detecção precoce, evitando complicações graves e interrompendo a cadeia de transmissão.