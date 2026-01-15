Cotia abre inscrições para cursos gratuitos de cabeleireiro, panificação e muito mais

Saiba como se inscrever





Documento oficial com foto

Comprovante de endereço de Cotia

Número de Identificação Social (NIS)

Folha V7 atualizada do Cadastro Único



Projeto / Curso Professor(a) Dia(s) Horário



Cabeleireiro Profª Rosy Segunda-feira 8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30

Penteado Profª Rosy Terça-feira 13h30 às 16h30



Manicure Profª Rosy Quarta-feira 8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30

Maquiagem Profª Rosy Quinta-feira 13h30 às 16h30



Panificação e Salgaderia — Segunda e quarta-feira 9h às 12h



Terça e quinta-feira 9h às 12h



Confeitaria — Segunda a quinta-feira 13h às 17h

Barbearia Prof. Gabriel Terça e quinta-feira 8h30 às 11h30



Sexta-feira 8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30

Barbearia Profª Lilly Terça, quarta e sexta-feira 13h30 às 16h30

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias de Cotia está com inscrições abertas para novas turmas de cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, gastronomia e geração de renda.Estão disponíveis cursos de Cabeleireiro, Penteado, Manicure, Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Barbearia, Panificação, Salgaderia e Confeitaria.Os interessados devem comparecer ao Centro de Capacitação Profissional (CECAP), localizado na Rua Vereador José de Souza, 74 – Vila São Francisco, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com os seguintes documentos: