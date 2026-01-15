Cotia abre inscrições para cursos gratuitos de cabeleireiro, panificação e muito mais

Saiba como se inscrever
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias de Cotia está com inscrições abertas para novas turmas de cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, gastronomia e geração de renda.
Estão disponíveis cursos de Cabeleireiro, Penteado, Manicure, Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Barbearia, Panificação, Salgaderia e Confeitaria.
Como se inscrever:
Os interessados devem comparecer ao Centro de Capacitação Profissional (CECAP), localizado na Rua Vereador José de Souza, 74 – Vila São Francisco, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com os seguintes documentos:
- Documento oficial com foto
- Comprovante de endereço de Cotia
- Número de Identificação Social (NIS)
- Folha V7 atualizada do Cadastro Único
|Projeto / Curso
|Professor(a)
|Dia(s)
|Horário
|Cabeleireiro
|Profª Rosy
|Segunda-feira
|8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30
|Penteado
|Profª Rosy
|Terça-feira
|13h30 às 16h30
|Manicure
|Profª Rosy
|Quarta-feira
|8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30
|Maquiagem
|Profª Rosy
|Quinta-feira
|13h30 às 16h30
|Panificação e Salgaderia
|—
|Segunda e quarta-feira
|9h às 12h
|Terça e quinta-feira
|9h às 12h
|Confeitaria
|—
|Segunda a quinta-feira
|13h às 17h
|Barbearia
|Prof. Gabriel
|Terça e quinta-feira
|8h30 às 11h30
|Sexta-feira
|8h30 às 11h30 / 13h30 às 16h30
|Barbearia
|Profª Lilly
|Terça, quarta e sexta-feira
|13h30 às 16h30