Capotamento envolvendo dois veículos provoca lentidão na Raposo Tavares, em Cotia

Acidente ocorreu no sentido Cotia; equipes da Ecovias, PMRv e Bombeiros atuam no local

Imagem: Blog Cotia









Um acidente com capotamento foi registrado na tarde desta sexta-feira (30) na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do km 24,5, no sentido Cotia. De acordo com informações da Ecovias Raposo Castello, dois veículos se envolveram na ocorrência, sendo que um deles capotou sobre a pista.Segundo a concessionária, o acidente foi registrado por volta das 15h30 e deixou uma vítima com ferimentos leves. Equipes da Ecovias, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no atendimento da ocorrência.Em nota enviada ao, a Ecovias informou que a faixa 1 da rodovia permanece bloqueada no trecho para atendimento da ocorrência e garantia da segurança viária, o que provoca lentidão no tráfego. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.