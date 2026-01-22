iFood inaugura primeiro serviço de Hub de entregas em Cotia

Iniciativa busca tornar o processo mais ágil, organizado e eficiente, beneficiando também os clientes finais

Foto: Divulgação

O iFood inaugurou em Cotia o primeiro serviço de Hub de entregas do município. A estrutura foi implantada no Shopping Granja Vianna e tem como objetivo tornar mais eficiente o fluxo de pedidos realizados por meio da plataforma, além de oferecer suporte aos lojistas e aos entregadores que atuam no local.

O hub funciona como um ponto intermediário entre os restaurantes e os entregadores. Após o preparo, os pedidos são transportados dos estabelecimentos do shopping até o espaço por um mensageiro interno. No local, os entregadores fazem a retirada das encomendas para seguir com a entrega aos clientes, reduzindo o tempo de espera e organizando o processo logístico.A iniciativa integra o empreendimento administrado pela Alqia e busca ampliar a praticidade no atendimento às demandas de delivery, especialmente nos horários de maior movimento. Com a nova estrutura, a expectativa é melhorar a experiência tanto de quem realiza os pedidos quanto dos profissionais envolvidos nas entregas.Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna, a implantação do hub reforça a relação do shopping com a comunidade local., afirmou.