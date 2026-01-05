Helena e Ravi lideram ranking dos nomes mais registrados em Cotia em 2025; veja a lista

Levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil aponta preferência por nomes curtos e combinações modernas no município
|Foto: Agência Brasil
Helena e Ravi foram os nomes mais registrados em Cotia ao longo de 2025, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que reúne os Cartórios de Registro Civil de todo o país. Cada um dos nomes teve 45 registros no município, liderando o ranking anual (veja a lista completa no final da reportagem).
Na sequência aparecem Maitê, com 42 registros, e Cecília, com 40. Entre os dez nomes mais escolhidos pelos pais cotianos também estão Noah e Gael (33 registros cada), Bernardo (30), Miguel e Davi (29), além de Alice, com 28 registros.
O levantamento mostra uma forte presença de nomes curtos, modernos e de origem bíblica, além de combinações de nomes, como Davi Lucca, Maria Cecília e Maria Helena, que também figuram entre os mais registrados.
Entre os nomes masculinos mais frequentes após o top 10 estão Levi, Theo, Heitor, Matteo, Anthony e Benício. Já no ranking feminino, além de Helena, Maitê e Cecília, aparecem com destaque Liz, Laura, Antonella, Maya, Isabella, Heloísa, Luna e Aurora.
Os dados refletem as tendências nacionais observadas pela Arpen-Brasil, que apontam a valorização de nomes clássicos revisitados, bem como a influência de nomes internacionais e compostos na escolha dos pais.
O Portal da Transparência do Registro Civil reúne informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados em cartórios de todo o país e é atualizado com base nos dados oficiais enviados pelas unidades de registro civil.
📊 Nomes mais registrados em Cotia em 2025
Fonte: Portal da Transparência do Registro Civil (Arpen-Brasil)
|Posição
|Nome
|Registros
|1
|Helena
|45
|2
|Ravi
|45
|3
|Maitê
|42
|4
|Cecília
|40
|5
|Noah
|33
|6
|Gael
|33
|7
|Bernardo
|30
|8
|Miguel
|29
|9
|Davi
|29
|10
|Alice
|28
|11
|Levi
|27
|12
|Theo
|26
|13
|Heitor
|25
|14
|Liz
|25
|15
|Laura
|24
|16
|Davi Lucca
|21
|17
|Matteo
|19
|18
|Anthony
|19
|19
|Antonella
|19
|20
|Benício
|19
|21
|Maria Cecília
|19
|22
|Maya
|17
|23
|Gabriel
|16
|24
|Maria Helena
|16
|25
|Isabella
|15
|26
|Heloísa
|15
|27
|Samuel
|15
|28
|Isaac
|15
|29
|Arthur
|15
|30
|Ravi Lucca
|14
|31
|Lavinia
|14
|32
|Melissa
|14
|33
|Benjamin
|14
|34
|Matheus
|14
|35
|Isis
|14
|36
|Luna
|13
|37
|Aurora
|13
|38
|Aylla
|13
|39
|Lucca
|13
|40
|Manuela
|13
|41
|Lorenzo
|13
|42
|Joaquim
|13
|43
|Henry
|13
|44
|Leonardo
|12
|45
|Pietro
|12
|46
|Bryan
|12
|47
|Sophia
|12
|48
|Eloah
|12
|49
|Lívia
|12
|50
|Maria Luiza
|12