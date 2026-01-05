Helena e Ravi lideram ranking dos nomes mais registrados em Cotia em 2025; veja a lista

Levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil aponta preferência por nomes curtos e combinações modernas no município

Helena e Ravi foram os nomes mais registrados em Cotia ao longo de 2025, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que reúne os Cartórios de Registro Civil de todo o país. Cada um dos nomes teve 45 registros no município, liderando o ranking anual (veja a lista completa no final da reportagem). 

Na sequência aparecem Maitê, com 42 registros, e Cecília, com 40. Entre os dez nomes mais escolhidos pelos pais cotianos também estão Noah e Gael (33 registros cada), Bernardo (30), Miguel e Davi (29), além de Alice, com 28 registros.

O levantamento mostra uma forte presença de nomes curtos, modernos e de origem bíblica, além de combinações de nomes, como Davi Lucca, Maria Cecília e Maria Helena, que também figuram entre os mais registrados.

Entre os nomes masculinos mais frequentes após o top 10 estão Levi, Theo, Heitor, Matteo, Anthony e Benício. Já no ranking feminino, além de Helena, Maitê e Cecília, aparecem com destaque Liz, Laura, Antonella, Maya, Isabella, Heloísa, Luna e Aurora.

Os dados refletem as tendências nacionais observadas pela Arpen-Brasil, que apontam a valorização de nomes clássicos revisitados, bem como a influência de nomes internacionais e compostos na escolha dos pais.

O Portal da Transparência do Registro Civil reúne informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados em cartórios de todo o país e é atualizado com base nos dados oficiais enviados pelas unidades de registro civil.

📊 Nomes mais registrados em Cotia em 2025

Fonte: Portal da Transparência do Registro Civil (Arpen-Brasil)

PosiçãoNomeRegistros
1Helena45
2Ravi45
3Maitê42
4Cecília40
5Noah33
6Gael33
7Bernardo30
8Miguel29
9Davi29
10Alice28
11Levi27
12Theo26
13Heitor25
14Liz25
15Laura24
16Davi Lucca21
17Matteo19
18Anthony19
19Antonella19
20Benício19
21Maria Cecília19
22Maya17
23Gabriel16
24Maria Helena16
25Isabella15
26Heloísa15
27Samuel15
28Isaac15
29Arthur15
30Ravi Lucca14
31Lavinia14
32Melissa14
33Benjamin14
34Matheus14
35Isis14
36Luna13
37Aurora13
38Aylla13
39Lucca13
40Manuela13
41Lorenzo13
42Joaquim13
43Henry13
44Leonardo12
45Pietro12
46Bryan12
47Sophia12
48Eloah12
49Lívia12
50Maria Luiza12
