Helena e Ravi lideram ranking dos nomes mais registrados em Cotia em 2025; veja a lista

Levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil aponta preferência por nomes curtos e combinações modernas no município

Foto: Agência Brasil

Helena e Ravi foram os nomes mais registrados em Cotia ao longo de 2025, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que reúne os Cartórios de Registro Civil de todo o país. Cada um dos nomes teve 45 registros no município, liderando o ranking anual (veja a lista completa no final da reportagem).





📊 Nomes mais registrados em Cotia em 2025 Fonte: Portal da Transparência do Registro Civil (Arpen-Brasil) Posição Nome Registros 1 Helena 45 2 Ravi 45 3 Maitê 42 4 Cecília 40 5 Noah 33 6 Gael 33 7 Bernardo 30 8 Miguel 29 9 Davi 29 10 Alice 28 11 Levi 27 12 Theo 26 13 Heitor 25 14 Liz 25 15 Laura 24 16 Davi Lucca 21 17 Matteo 19 18 Anthony 19 19 Antonella 19 20 Benício 19 21 Maria Cecília 19 22 Maya 17 23 Gabriel 16 24 Maria Helena 16 25 Isabella 15 26 Heloísa 15 27 Samuel 15 28 Isaac 15 29 Arthur 15 30 Ravi Lucca 14 31 Lavinia 14 32 Melissa 14 33 Benjamin 14 34 Matheus 14 35 Isis 14 36 Luna 13 37 Aurora 13 38 Aylla 13 39 Lucca 13 40 Manuela 13 41 Lorenzo 13 42 Joaquim 13 43 Henry 13 44 Leonardo 12 45 Pietro 12 46 Bryan 12 47 Sophia 12 48 Eloah 12 49 Lívia 12 50 Maria Luiza 12

Na sequência aparecem Maitê, com 42 registros, e Cecília, com 40. Entre os dez nomes mais escolhidos pelos pais cotianos também estão Noah e Gael (33 registros cada), Bernardo (30), Miguel e Davi (29), além de Alice, com 28 registros.O levantamento mostra uma forte presença de nomes curtos, modernos e de origem bíblica, além de combinações de nomes, como Davi Lucca, Maria Cecília e Maria Helena, que também figuram entre os mais registrados.Entre os nomes masculinos mais frequentes após o top 10 estão Levi, Theo, Heitor, Matteo, Anthony e Benício. Já no ranking feminino, além de Helena, Maitê e Cecília, aparecem com destaque Liz, Laura, Antonella, Maya, Isabella, Heloísa, Luna e Aurora.Os dados refletem as tendências nacionais observadas pela Arpen-Brasil, que apontam a valorização de nomes clássicos revisitados, bem como a influência de nomes internacionais e compostos na escolha dos pais.O Portal da Transparência do Registro Civil reúne informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados em cartórios de todo o país e é atualizado com base nos dados oficiais enviados pelas unidades de registro civil.