Casal é encontrado morto em motel de Barueri

Corpos foram localizados após funcionários acionarem a Guarda Municipal; caso é investigado pela Polícia Civil

Imagem: Balanço Geral

Um casal foi encontrado morto em um motel localizado em Barueri, após funcionários do estabelecimento acionarem as autoridades devido à falta de contato com os hóspedes. As vítimas foram identificadas como Dayse, de 36 anos, e Caio, de 37.







De acordo com as informações iniciais divulgadas pelo programa Balanço Geral, o casal deu entrada no motel para uma pernoite e, pouco depois do check-in, solicitou uma pizza. Após esse pedido, não houve mais comunicação com a recepção.Com o término do período de estadia e diante da ausência de resposta a ligações telefônicas e tentativas de contato na porta da suíte, a gerência acionou a Guarda Municipal. Os agentes, de acordo com a reportagem, entraram no quarto com o uso de uma chave reserva e localizaram Dayse sobre a cama, com sinais de agressão, e Caio no banheiro, com uma fita preta no pescoço e indícios de ferimentos.No local, foram apreendidos objetos que podem estar relacionados ao caso, entre eles uma corda e uma faca. A área foi preservada para os trabalhos das equipes policiais.A Polícia Civil investiga as circunstâncias das mortes e trabalha com diferentes hipóteses, incluindo homicídio seguido de suicídio ou a possível participação de terceiros. Imagens de câmeras de segurança do motel estão sendo analisadas para auxiliar na apuração dos fatos e esclarecer a dinâmica da ocorrência.