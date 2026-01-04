Notícia antiga sobre morte de cadela em Cotia volta a circular como se fosse atual

As postagens foram feitas sem a devida checagem da data e do contexto original da notícia
Uma triste notícia voltou a circular em diversas páginas da internet no início de 2026, causando comoção e indignação entre internautas. Trata-se do caso da cadela Nina, que morreu após se assustar com fogos de artifício durante a comemoração do réveillon, em Cotia. No entanto, o fato não é recente: o episódio ocorreu no ano de 2018.
Publicações em páginas regionais, incluindo perfis da Grande São Paulo, como Guarulhos, além de conteúdos compartilhados por ativistas, voltaram a divulgar o caso como se tivesse acontecido no último réveillon.
As postagens foram feitas sem a devida checagem da data e do contexto original da notícia, o que contribuiu para a disseminação de informações incorretas.
A repercussão reacendeu debates importantes sobre os impactos dos fogos de artifício em animais, especialmente os que produzem estampidos, mas também evidenciou um problema recorrente nas redes sociais: a reutilização de notícias antigas fora de contexto, prática que gera desinformação e confunde a população.
Apesar de não se tratar de um caso recente, a história de Nina segue como um alerta sobre os riscos que o barulho excessivo representa para os animais e reforça a necessidade de conscientização e respeito, especialmente em períodos de festas e comemorações.