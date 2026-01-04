Notícia antiga sobre morte de cadela em Cotia volta a circular como se fosse atual

As postagens foram feitas sem a devida checagem da data e do contexto original da notícia

Uma triste notícia voltou a circular em diversas páginas da internet no início de 2026, causando comoção e indignação entre internautas. Trata-se do caso da cadela Nina, que morreu após se assustar com fogos de artifício durante a comemoração do réveillon, em Cotia. No entanto, o fato não é recente: o episódio ocorreu no ano de 2018.





Publicações em páginas regionais, incluindo perfis da Grande São Paulo, como Guarulhos, além de conteúdos compartilhados por ativistas, voltaram a divulgar o caso como se tivesse acontecido no último réveillon.





As postagens foram feitas sem a devida checagem da data e do contexto original da notícia, o que contribuiu para a disseminação de informações incorretas.A repercussão reacendeu debates importantes sobre os impactos dos fogos de artifício em animais, especialmente os que produzem estampidos, mas também evidenciou um problema recorrente nas redes sociais: a reutilização de notícias antigas fora de contexto, prática que gera desinformação e confunde a população.Apesar de não se tratar de um caso recente, a história de Nina segue como um alerta sobre os riscos que o barulho excessivo representa para os animais e reforça a necessidade de conscientização e respeito, especialmente em períodos de festas e comemorações.